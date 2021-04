A primeira página do DN desta segunda-feira

"No dia em que Pedro Passos Coelho considere voltar estarei na primeira fila". A frase é do autarca de Cascais, Carlos Carreiras, e faz a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.

Candidato a novo mandato em Cascais, o autarca do PSD elogia a gestão da pandemia feita por António Costa e não esconde ser crítico de Rui Rio.

Em destaque também nesta primeira página, a reportagem em três restaurantes de Lisboa à espera que esta segunda-feira seja o primeiro dia do regresso à normalidade, no dia em que o país avança para a terceira fase de desconfinamento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Política. Rio impôs candidatos a Castelo Branco e Leiria. Bases descontentes.

- Educação. Reabertura total das escolas preocupa comunidade escolar.

- Judit Varga. "O Reino Unido acreditava em muito do que a Hungria defende. Mas não há o perigo de um Hungexit" .

-Sara Rodi. "Como poderia Pessoa ter escrito textos bastante misóginos quando viveu rodeado de mulheres cultas?"