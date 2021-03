A primeira página do DN desta segunda-feira

"Só uma em cada 15 pessoas no mundo tem uma mulher como líder". É esta a manchete do DN neste dia 8 de março, em que é assinalado o Dia da Mulher. A ONU deixa um alerta: ao ritmo atual, a igualdade de género nas mais altas posições não será alcançada nos próximos 130 anos. Só 24 países têm hoje uma mulher no poder.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, temos uma entrevista à cantora Simone de Oliveira, um dos ícones do feminismo em Portugal. "As mulheres apanhavam dos maridos e ficavam em casa. Achei que não ia ser assim", conta ao DN.

As três medalhas de ouro conquistadas por Portugal nos Europeus de atletismo de pista coberta são outro tema forte desta primeira página.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Opinião especial de Christine Lagarde. "É importante desafiar o papel das mulheres em casa, no trabalho e na sociedade."

- Cláudia Azevedo e Paula Amorim. Duas gigantes líderes de negócios ao leme de porta-aviões.

- Segredo de Estado. Almirante confronta PS, denuncia falta de informações e de segurança.