A primeira página do DN desta segunda-feira

"Mais casos de covid dos 6 aos 12 anos. Pico será nesta semana". É esta manchete do DN desta segunda-feira, sobre a dura realidade da pandemia em Portugal. Cientistas que estudam a evolução da doença antecipam que na próxima semana os contágios começarão a abrandar.

Pode ainda ler na edição do DN desta segunda-feira 22 depoimentos de várias personalidades sobre as "prioridades no segundo mandado" de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ensino à distância: "Vamos reviver os mesmos problemas e frustrações", antecipa ao DN o diretor do agrupamento de escolas de Cego do Maio, na Póvoa do Varzim.

"Transtejo arrisca ter de compensar Estaleiros de Peniche" por causa dos barcos elétricos.

Outros títulos:

Rússia. Quase cinco mil detidos em protesto pró-Navalny.

Alcórrego. Ainda há uma bastião do PCP no Alentejo.

Cultura. Pandemia adia restauro dos Painéis de São Vicente.

Autoeuropa contrata temporários para substituir trabalhadores que ficam em casa

Indústria têxtil dominada por mulheres pede salários a 100% para mães a acompanhar filhos