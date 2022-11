A primeira página do DN desta quinta-feira

Crédito à habitação. Prestação da casa sobe mais de 100 euros para meio milhão de famílias. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Até ao fim do ano, 476 mil contratos deverão ter subida significativa, seguindo a tendência dos juros do BCE. Banco de Portugal aponta a maioria de créditos com taxa variável e a redução da poupança das famílias entre os riscos para a economia.

O grande destaque desta "capa" vai para o censos 2021, que faz o retrato dos portugueses: São menos, estão mais velhos e mais de 1 milhão vivem sozinhos.

No Mundial 2022:

- Seleção estreia-se no Qatar. Federação obrigada a fazer seguro para Ronaldo jogar no Mundial sem clube

- Japão-surpresa vence Alemanha em protesto

Sublinha-se ainda:

Parlamento Europeu. Rússia "cometeu crimes de guerra" e "atos de terror" contra ucranianos

Plano Ferroviário. Comboio chegará a Loures, Setúbal vai ficar a 30 minutos de Lisboa e nascem estações em Alcântara e Olaias

Taxas extra sobre lucros. Dinheiro já tem destino, mas governo ainda não tem "estimativas fiáveis" de quanto vai receber

Outros títulos

Plano de saúde para o inverno. Secretária de Estado revela em entrevista medidas de prevenção e organização dos serviços

Almirante Silva Ribeiro. Chefe máximo das Forças Armadas pede "arrojo" na nova Lei de Programação Militar

38 restaurantes a brilhar. Gala e Guia Michelin dedicados a Portugal podem trazer mais estrelas ao país

Estreias da semana. Do Pinóquio de Guillermo del Toro ao Estranho Mundo da Disney, o Natal está à porta