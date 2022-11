A primeira página do DN desta quinta-feira

Greve na Função Pública. Consultas e cirurgias em risco, escolas fechadas e serviços a meio-gás. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Com quase metade dos 730 mil funcionários públicos associados, a Frente Comum espera grande adesão à paralisação de sexta-feira, com efeitos da recolha de lixo às Lojas do Cidadão. Saúde deve sofrer mais, dada a "insatisfação transversal" no SNS.

Mais duas notícias em destaque:

INE. Número de trabalhadores que caíram no desemprego disparou 10%

Tribunal de Contas. Governo deixou 1,8 mil milhões por usar em apoios covid às empresas

A foto de primeira página vai para o Mundial 2022. Seleção imune a entrevista de Ronaldo faz último teste antes do Qatar.

Outras notícias

Míssil na Polónia. Zelensky isolado pela primeira vez ao insistir na autoria russa

Denúncias de pressão política. Marcelo defende Costa contra Costa

Paulo Raimundo. "PCP não está a cumprir em algo que é estratégico: a ligação aos trabalhadores"

Estados Unidos. Justiça, legado e popularidade: os obstáculos de Trump na corrida a 2024