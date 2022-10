A primeira página do DN desta quinta-feira

3 mil milhões para a energia. Governo apoia empresas para chegar às famílias. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Fatura da eletricidade das companhias deve baixar 30% e a do gás 23% a 43%, com a "maior intervenção de sempre" na energia, revela o ministro do Ambiente. Executivo acredita que redução de custos se traduzirá em corte nos preços para as pessoas. ERSE explica no sábado como e quem vai receber uma fatia dos fundos para a luz e será criado um programa para aplicar os mil milhões ao mercado do gás natural. Costa quer medidas em vigor a 1 de janeiro.

Destaque fotográfico vai para os casos de abuso na Igreja. Líder católico pede a denunciantes que avancem e responde a Marcelo: "São pessoas, não são números".

Sublinha-se ainda as prestações das equipas portuguesas na Champions:

- FC Porto. Galeno foi a seta e Diogo Costa o muro que fizeram brilhar o dragão.

- Sporting de desastre em desastre, leão complica contas do apuramento.

Outros títulos

Sindicatos fora da negociação. Privatização da TAP é um barril de pólvora numa transportadora com a paz ameaçada

Sustentabilidade. Angela Merkel anuncia hoje vencedor do Prémio Gulbenkian para a Humanidade

Sistema de Segurança Interna. PS retifica diploma sobre transferência da Europol e da Interpol e assegura controlo pela PJ

Rumo a Uma Nova Ordem Mundial? Conferência do Clube de Lisboa arranca hoje "para fugir ao debate paroquialista"