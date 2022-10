A primeira página do DN desta quinta-feira

"Reduzir IRS até ao sexto escalão e aumentar IAS à taxa da inflação são prioridades do PSD". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Sociais-democratas apresentam o conjunto de medidas para 2023, numa altura em que o Governo prepara o Orçamento do Estado para o próximo ano. As propostas a que o DN teve acesso têm um custo estimado de 800 milhões de euros e deverão abranger seis milhões de pessoas. O maior partido da oposição pretende "apoiar as famílias e defender as empresas".

Em destaque fotográfico nesta primeira página, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 5 de outubro. "Marcelo recorda que dispõe do poder de dissolver o Parlamento".

Outros temas:

Colson Whitehead. "Se alguém permite a escravatura, não está a cumprir o seu papel como ser humano".

Ucrânia. Putin espera "estabilização" nas regiões que quer anexar.

Química. Um Nobel que ajuda a curar o cancro, trabalhando com o que é simples.

Champions. Benfica trava super PSG e continua sem perder na prova.