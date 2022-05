A primeira página do DN desta quinta-feira

Subida de casos de covid lança pressão para passo atrás nas máscaras e nos testes. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, numa altura em que já se fala numa "nova vaga" da doença.

Portugal é o sexto país europeu com maior incidência e já há médicos a recomendar o regresso de cuidados nos espaços fechados. Subida "não é alarmante", mas afluência às urgências hospitalares para garantir testagem gratuita preocupa. Diretor do serviço do São João aponta incoerência com fim dos testes comparticipados.

O destaque fotográfico deste dia vai para: Fátima lotada. "Não esperávamos tanta gente"

Outros títulos

Refugiados. Investigação a espionagem não está descartada no caso de Setúbal

Adesão à NATO. Finlândia e Suécia na antecâmara da Aliança Atlântica

Privacidade. PSD sugere três alterações para "expurgar" objeções na lei dos metadados

Salários. Inflação já roubou poder de compra a dois terços dos trabalhadores

Paulo Neves. "Portugal deve insistir junto dos europeus na assinatura do Acordo UE-Mercosul", diz presidente do IPDAL

Exposição. Da fuga da guerra à fuga da miséria: os fios que ligam Portugal e Luxemburgo