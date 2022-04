A primeira página do DN desta quinta-feira

"Inflação engorda receitas do Estado, mas ameaça contas em 2023". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Conselho das Finanças Públicas teme mais auxílios à TAP, Novo Banco e indemnizações a privados envolvidos em PPP. Preços a subir ajudam na receita de impostos, mas vão chocar de frente com orçamento do próximo ano. Há cinco áreas de risco que ameaçam fazer escalar despesa do Estado.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que acusa a Rússia de "provocação e chantagem" no corte do gás à Bulgária e à Polónia.

Também em foco nesta edição, uma reportagem com as caras e as histórias dos protagonistas dos bastidores parlamentares nos últimos 40 anos.

Outros temas:

- Liderança do PSD. Cavaco foi marcante, Passos é o desejado. Rio sai sem grande história.

- Embaixador do Iraque. "Para uma sociedade iraquiana saudável é preciso mulheres sãs".

- Largo do Caldas. CDS recusa deixar sede, Patriarcado nega ter proposta do Chega.

- Pagamentos. Compras por MB Way já passam 5 mil milhões.

- Hepatite aguda infantil. Olhos amarelos são um dos sinais a que os pais devem estar atentos.