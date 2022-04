A primeira página do DN desta quinta-feira

O Orçamento do Estado, cuja proposta foi entregue no parlamento esta quarta-feira, é o grande destaque da primeira página do Diário de Notícias desta quinta-feira.

A manchete vai para uma das medidas: Famílias mais pobres levam 60€ e apoio para comprar meia botija de gás.

Mas há mais

"Elevada incerteza". Medina conta que petróleo só suba mais seis dólares em média. Projeções em risco de ficar obsoletas ameaçam execução.

IRC, IVA, ISV a crescer. Receita de impostos revista em alta e 2,6 mil milhões para empresas sem medidas que surpreendam.

Mais gastos. Guerra sem impacto no orçamento da Defesa. Fundos reforçados para Segurança Interna, Justiça, Saúde e Educação. Aprovação está assegurada, mas toda a oposição vota contra.

Notícias da guerra

Ucrânia. Zelensky pede mais armas para evitar banho de sangue

Reportagem na aldeia que viveu dez dias debaixo de terra

Outros títulos

PSD. Moreira da Silva avança para a liderança e une rioístas e passistas

Verão. "Guerra pode perturbar mais do que pandemia", frisa bastonário dos médicos

Lisboa. Esquerda chumba projeto para hotel no Convento das Mónicas

Champions. Benfica não resiste a confronto com Liverpool