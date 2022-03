A primeira página do DN desta quinta-feira

No dia seguinte à posse do XXIII Governo Constitucional, a primeira página do Diário de Notícias é quase na totalidade dedicada a este acontecimento.

Marcelo amarra Costa ao país. "Estabilidade" sem "imobilismo" responde o primeiro-ministro, é o título.

Governo está empossado e primeiro-ministro promete "uma maioria de diálogo". Desafios serão "crescimento e o combate à crise", diz, preferindo o silêncio quando o tema é uma eventual saída para um cargo europeu. Os 2795 dias que Costa demorou a chegar à vitória absoluta.

Mais dois títulos em destaque nesta capa:

Ucrânia. Rússia mantém Kiev e Chernihiv debaixo de fogo enquanto se concentra no Donbass

165 milhões. Encaixe da Federação com a seleção desde o Euro2000