A primeira página do DN desta quinta-feira

O XXIII Governo Constitucional e os rostos dos ministros -- os novos e os que se mantêm -- fazem a quase totalidade da primeira página do Diário de Notícias desta quinta-feira.

Mulheres em maioria, Medina nas Finanças e Costa Silva na Economia. É este o título que agrega toda a nova composição governativa, agora que a lista está fechada.

Mariana Vieira da Silva reforçada num governo com nove ministras e que mantém seis caras no mesmo lugar. Gomes Cravinho segue para os Negócios Estrangeiros e há dez novos protagonistas, incluindo a surpresa de Adão e Silva na Cultura. Irritação do Presidente da República com fugas de informação marcou o dia da revelação do Executivo. Nesta edição, conheça os governantes que vão mandar no país nos próximos quatro anos.

Notícias do conflito na Ucrânia

Um mês de guerra. Do pão à carne, crise da energia vai deixar tudo ainda mais caro

Biden na Europa. Por um dia, Bruxelas é capital da frente contra Putin

Diário de Guerra. Pedro Cruz, em Odessa. O presente de Sonya para o amigo que se fez soldado

General Valença Pinto: "Presidente russo devolveu NATO à sua plenitude"

20 mil pedidos. Refugiados destacam solidariedade portuguesa

Outros títulos

25 de abril. Celebrar 50 anos a olhar e a agir para o futuro, pede Marcelo

John O"Keefe: "É difícil continuar a investigar depois de um Nobel"

Aviação. Companhias sobem preços para compensar custos, mas não afastam turistas