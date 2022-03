A primeira página do DN desta quinta-feira

"Mortes de reclusos. Van Dunem obriga prisões a informarem sempre a PJ." Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, que refere que só nos primeiros três meses, já morreram 12 pessoas que estavam a cumprir pena efetiva. Serviços prisionais diziam estar legalmente impedidos de chamar a Polícia Judiciária. A 11 de março, a ministra da Justiça emitiu despacho em que ordena às penitenciárias que comuniquem todos os óbitos ocorridos dentro das instalações.

No destaque fotográfico da primeira página está o paraíso de Odessa sob mira russa, com o Ballet Teatro de Odessa, um símbolo da pérola do mar Negro, que os soldados ucranianos tentam proteger do iminente ataque das tropas russas.

Ainda a propósito do conflito na Ucrânia, José Gomes André, especialista

em Estudos Americanos, diz que "A supremacia mundial dos EUA já está a mudar". Isto num dia em que Zelensky comparou invasão russa a 11 de Setembro e Biden abriu cordões à bolsa.

O enviado do DN em Lviv conta que "Quando sair à rua e trabalhar é resistir".

OUTROS TEMAS:

Subsídios e pensões. Segurança Social paga mil milhões fora de Portugal. Um em cada dez pensionistas também desconta no estrangeiro

Amadora. Dezenas de desalojados e 16 feridos em explosão que arrasou prédio de oito andares

Observatório. Consumo de droga em Lisboa acima dos níveis pré-pandemia

Covid-19. Frio, alívio de regras e fugidos da guerra explicam mais contágios na Europa

Meio século do 25 de Abril. Festejos arrancam na próxima semana

Mattos Chaves vs. Nuno Melo. Quinze dias para decidir o futuro do CDS

Atletismo: A ambição dos 12 magníficos que representam Portugal nos Mundiais