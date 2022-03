A primeira página do DN desta quinta-feira

Destruição. É este o título do DN desta quinta-feira, acompanhando uma foto do edifício dos Serviços de Segurança da Ucrânia destruído num dos bombardeamentos de Kharkiv, dando conta do escalar da violência no teatro de guerra.

Nova ronda de negociações arranca depois da onda de ataques mais violentos. Moscovo admite 498 baixas, Kiev diz ter matado 6 mil soldados. Nas Nações Unidas, 141 países exigem retirada das tropas russas. Putin cada vez mais só.

Os títulos sobre a guerra

Diário de guerra de Pedro Cruz, enviado à Ucrânia. Os novos explosivos criados numa fábrica militar caseira

Reportagem de César Avó, enviado à Polónia. O supermercado transformado em abrigo de refugiados

Major-general Carlos Branco. "As sanções à Rússia não amedrontaram os seus dirigentes"

Energia - máximo histórico atingido. Falta de alternativas impede Europa de cortar no gás russo

De Lisboa à Polónia, português Miguel Stanley levou pai de Sasha até Cracóvia. Viagem para deixar o sogro que quer lutar pela sua pátria.

E há ainda para ler a opinião de Azeredo Lopes, Carlos Coelho, Ribeiro e castro, Moreira da Silva e Pedro Marques

Outros títulos

Lisboa. Expansão do metro condiciona estação do Campo Grande

Taça. FC Porto ganha em Alvalade com reviravolta