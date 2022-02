A primeira página do DN desta quinta-feira

A sucessão de Rui Rio faz manchete esta quinta-feira no DN, com a notícia: Paulo Rangel pondera voltar a tentar liderança do PSD.

Eurodeputado preferia antecipar debate sobre o caminho que o PSD deve trilhar com o crescimento dos partidos à direita, mas há muitos pedidos "e de vários lados do partido" para tornar a avançar. Fontes sociais-democratas asseguram que, "com as condições certas", poderá aceitar ser "solução transitória para reconstruir o PSD" antes das Europeias de 2024.

No Especial Legislativas

Marcelo já convidou Costa a formar governo. Regresso dos debates quinzenais testa maioria absoluta

Sondagens. Indecisos são caixa negra

Opinião de Pedro Marques. Noite eleitoral pródiga em surpresas, da maioria ao resultado de Rio

A foto de capa...

...Vai para Filipa Roseta e a habitação. "Um dos indicadores mais assustadores de Lisboa é haver tantas casas vazias", diz a vereadora

Outros títulos

- Consumo. Famílias gastaram mais de 10 mil milhões no supermercado

- Justiça. Arquivada suspeita de infiltração da extrema-direita nas Forças Armadas

- Reestruturações. Santander perdeu mais de mil pessoas e BPI 144. Bancos fecham o ano com resultados a rondar os 300 milhões

- I Liga. Benfica perde com Gil Vicente e já está a 12 pontos do FC Porto

- Ambiente. Prospeção de lítio avança em seis locais