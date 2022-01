A primeira página do DN desta quinta-feira

"Eleições. Costa e Rio disputam carta mais forte para a estabilidade". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Líderes de PS e PSD vão enfrentar-se à noite em debate transmitido pelos três canais, TSF e Antena 1.

Também em destaque nesta primeira página, o "agora ou nunca" para a regionalização. Na conferência DN/JN/TSF, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou um debate que "é central" num processo "algo teórico", que cabe aos políticos "tornar muito claro".

Ainda em foco nesta edição, novas revelações sobre o Caso Ihor: ex-diretora do SEF foi inquirida pela IGAI.

E também a subida da inflação, que leva muitos produtos a estarem já muito mais caros do que em 2019, na pré-pandemia.

Outros temas:

- Pandemia. Portugal à beira do pico com cenário melhor do que as previsões mais otimistas.

- Reformas. TAP avança com fecho da operação de manutenção no Brasil.

- Portugal 2022. "Portugal devia ser uma referência de sustentabilidade na Europa", diz Pedro Penalva, CEO da AON.