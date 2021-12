A primeira página do DN desta quinta-feira

Eleição da personalidade e o evento do ano em Portugal e no mundo, não apenas neste final do ano mas também para celebrar os 157 anos do Diário de Notícias faz a manchete do jornal esta quinta-feira.

Gouveia e Melo eleito pelo DN personalidade do ano 2021. Belém? "O futuro a Deus pertence",

A afirmação do vice-almirante foi proferida num especial aniversário do DN que juntou grandes nomes em tertúlia no edifício histórico do jornal, na Avenida da Liberdade. Carlos Moedas destacou o papel do diário e de Lisboa, "casa do jornalismo e arena da democracia".

Siza Vieira homenageou um Portugal noticiado por este meio há 157 anos e que "é capaz do melhor".

Também Marcelo Rebelo de Sousa celebrou com o DN: "157 anos de aposta no futuro".

Destaque ainda para:

Caso Rendeiro. Mandado Internacional de Detenção ficou 73 dias "esquecido" na PGR

Documento da única condenação transitada em julgado está desde

1 de outubro na Procuradoria, mas foi usado outro, de um processo sem decisão, para pedir a detenção do ex-banqueiro.

Outros títulos:

Tribunal de Contas. Buraco do BPP nas contas públicas já vale 330 milhões e impostos incobráveis aumentam mil milhões

Sondagem. Dois terços concordam com vacina urgente para crianças. Gestão da pandemia é bem vista