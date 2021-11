A primeira página do DN desta quinta-feira

Quinta vaga. Agência Europeia de Medicamentos vai autorizar vacina dos 5 aos 11 anos. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Anúncio da EMA está previsto no dia em que António Costa revela ao país as medidas de controlo da pandemia. Apesar da polémica, o pediatra João Farela Neves defende que a imunização é segura e eficaz para as crianças.

Na foto, o 25 de novembro. "Não estava iminente guerra civil nem regime comunista", afirma Maria Inácia Rezola, historiadora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para:

- Opinião de Helena Dalli, comissária europeia: "Educação e a verdade sobre a violência de género"

- Miguel Cabrita, secretário de Estado do Trabalho: "Quem é contra o aumento do salário mínimo?"

Outros títulos

Economia. Após a queda do turismo, travão a fundo na indústria automóvel

Clima. Europa não está preparada para as catástrofes, alerta o comissário Janez Lenarcic

Alemanha. "O semáforo está ligado": Scholz chega a acordo para o pós-Merkel

Champions. Sporting bate Dortmund (3-1) e já está nos oitavos. FC Porto não escapa a nova derrota em Anfield Road