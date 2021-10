A primeira página do DN desta quinta-feira

Orçamento chumbado. O que vem a seguir. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, com uma capa que, naturalmente, dá enorme destaque à crise política espoletada pelo chumbo da proposta do OE

Por 117 votos contra, 108 a favor e com cinco abstenções, os deputados reprovaram o OE 2022, o que nunca tinha antes acontecido em Portugal. António Costa já começou a ensaiar o discurso da maioria absoluta. O país segue para eleições e a campanha eleitoral arrancou ontem. Conheça as medidas previstas que ficam suspensas e as que seguem em frente. E como o PSD se reorganiza para ganhar terreno.

- Eleições. Legislativas antecipadas no início do ano

- Costa já pede "maioria reforçada" e começa a campanha

- Dissolução do Parlamento avança. Conselho de Estado reúne-se no dia 3

- Geringonça afastada pelo PS e fora dos planos de 2022

Outros títulos:

- Sete bastiões que mudaram de cor. PSD estreia-se a liderar Reguengos com "herança dura" e foco nos serviços de saúde

- Covid-19. Há 10 milhões de doses prontas a entrar no mercado se Agência Europeia aprovar remédio

- Leilão do 5G. Dez meses depois, Anacom termina processo. Duplicou valor esperado, mas só há um novo operador

- União Europeia. Reforma judicial custa à Polónia um milhão de euros por dia em multas de Bruxelas