A primeira página do DN desta quinta-feira

Ministério público alerta. Não se sabe quem controla a base de dados do SEF. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Conselho Superior do MP, liderado pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, está preocupado com as falhas que detetou nos diplomas do governo que extinguem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e transferem as suas competências para outras entidades.

Na foto, investigação científica em Portugal: Do autismo ao Parkinson, códigos do cérebro abrem portas a novas terapias

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Miguel Castelo-Branco, investigador em Coimbra, revela descoberta na área neurológica.

Destaque ainda para a Champions: Sporting goleado no regresso. FC Porto arranca empate promissor em Madrid.

Outros títulos:

- Segurança. Oficial da GNR punido teve louvor por dar sangue

- Marcelo antecipa Infarmed. "Discutir ampla abertura" e regras claras para escolas

- Autárquicas levam líderes à rua. Costa tenta segurar resultado, Rio luta por um melhor do que o de 2017

- União Europeia da Defesa. Von der Leyen diz que "é tempo de avançar para o nível seguinte"

- Cry Macho. Eastwood procura o paraíso perdido em novo western