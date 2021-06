A primeira página do DN desta quinta-feira

País entreaberto. Costa a meio caminho entre o que queria Marcelo e o que pediam os peritos. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

As novas medidas incluem restaurantes abertos até à 01h00 e fim do teletrabalho brigatório. Mas não garantem o regresso ao escritório. Governo mantém a matriz de risco, contra vontade do Presidente, mas abranda limites. Discotecas não abrem no verão.

Também assunto de destaque é a reforma das Forças Armadas. Chefe de Estado-Maior da Armada: Reforma das Forças Armadas ajudará a "mudar mentalidades".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro título em destaque: Autárquicas. Rodrigues dos Santos põe CDS em 73 coligações, Lisboa incluída

Mais títulos:

- Bruxelas. Governo subestima impacto das garantias covid no défice e na dívida

- Ocean Race Europe. Uma prova mais emocionante do que a Fórmula 1

- Dinamarca debate lei para "exportar" para o Ruanda quem pede asilo

- Empregos criados após a pandemia vão ser de "má qualidade"