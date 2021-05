A primeira página do DN desta quinta-feira

O Movimento Europa e Liberdade é o grande destaque da capa do Diário de Notícias desta quinta-feira.

Rui Rio no encontro das direitas: "O PSD não é um partido de direita"

Centro-direita continua a falar a várias vozes. Passos Coelho foi recebido com ovação, mas descarta regresso à política. Líder social-democrata fechou dois dias de debate - por onde passaram líderes e históricos de PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Chega! - puxando o partido ao centro e piscando o olho a Costa.

Para ler ainda a opinião Sebastião Bugalho: Mil anos de PS; e a entrevista a Emiliano García-Page "Quanto mais as sondagens apontarem para a combinação PP-VOX, mais se consolidará a esquerda", alerta representante do PSOE que lidera as Comunidades de Castela-Mancha.

Outros títulos:

- Conselho de Ministros reúne-se. Dez freguesias de Lisboa no vermelho. Ameaça da variante indiana reforça a importância da segunda dose da vacina

- Censos: INE acusado de falha de segurança por enviar dados pessoais para servidores nos EUA

- Tuk-tuks e turismo em Lisboa retomam a passo de tartaruga

- Há um movimento para autonomizar o português do Brasil: "Idioma único é conversa fiada"

- Aos 19 anos, Gonçalo Inácio nem consegue "ir passear o cão sem se juntar uma multidão"