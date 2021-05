A primeira página do DN desta quinta-feira

"Mais de 50 mil famílias com rendimentos acima de 100 mil euros pela primeira vez". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira e reporta-se a dados do Fisco, que mostram que há mais contribuintes a declarar rendimentos elevados.

Também em destaque nesta edição, por outro lado, a queda do preço das casas em Lisboa, que já se faz notar em nove freguesias da capital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Souto de Moura assina edifício de 40 milhões no centro da capital

- Teletrabalho. Dois meses na AR para fazer de dez projetos um único.

- Centeno pressiona Costa. 6 mil milhões de apoios devem ser revertidos.

- Opinião. António Silva Ribeiro. A NATO e os desafios do futuro.

- Investigação da saúde mental. A nova aposta da fundação do líder da Farfetch

- Benfica-FC Porto. Clássico vale até 50 milhões

- Diogo Morgado. "Hot Jesus prejudicial? Nada, estou a trabalhar como nunca"