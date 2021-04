A primeira página do DN desta quinta-feira

O que muda. Do estado de emergência à situação de calamidade. É esta a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.

No ano passado foi assim: o país saiu do estado de emergência e entrou em situação de calamidade. O poder do governo para limitar direitos diminui substancialmente e o Presidente e o parlamento deixam de fazer parte do processo legislativo.

O DN explica as diferenças. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros vai anunciar detalhes sobre o plano de desconfinamento, que na segunda-feira entra na sua quarta e última fase. Está em cima da mesa a hipótese de antecipar para este fim de semana a reabertura a tempo inteiro dos restaurantes e similares. E também das fronteiras com Espanha, já terá confidenciado Costa a um autarca do Minho.

Grande destaque vai também para a morte de Michael Collins o astronauta "esquecido" da Apollo 11.

Por ter ficado sozinho em órbita no módulo de comando, por vezes incomunicável, a estudar o plano de contingência, enquanto os compatriotas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisavam a Lua em julho de 1969, o americano Collins ganhou também a "alcunha" de o homem mais solitário da humanidade.

