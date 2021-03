A primeira página do DN desta quinta-feira

SMS falham. Centros de Saúde só vacinam dois dias por semana. É esta a manchete do DN desta quinta-feira. Isto porque já devia haver 1,4 milhões de portugueses inoculados e há menos de um milhão. E muito poucos estão entre os maiores de 80 anos.

Prazo da primeira fase já foi esticado para abril. Convocar os mais velhos por SMS é difícil. E chegada de vacinas à sexta implica ficar só com um ou dois dias para vacinar. Sem mais pessoal, 150 novos postos de vacinação não resolvem problemas.

A declaração do novo Estado de Emergência é o destaque fotográfico do jornal. Marcelo mantém braço-de-ferro com o governo por causa da Lei do Ruído.

Títulos de rodapé:

- Sporting: um dos quatro da Europa sem derrotas na Liga

- Estoril Open quer público na bancada

Outros títulos:

- Aeroportos, portos e barragens. PSD pressiona MAI para saber onde está o registo de infraestruturas críticas

- Polémica. Marinha constrói campo de golfe no Alfeite

- Constâncio. Retoma atrasar um ano e passa para 2023 e a bazuca vai "funcionar mal"

- Mais 500 famílias pediram moratórias neste ano e já há 17,1 mil milhões travados no crédito à habitação

- "A Constituição é, por vezes, um obstáculo no combate ao terrorismo", diz Eric Frattini