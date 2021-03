A primeira página do DN desta quinta-feira

Inspetoras na PJ triplicaram em 20 anos. É esta a manchete do DN desta quinta-feira. São sofisticadas, exigentes e estão em todas as áreas. Sindicato temia efeito da feminização desta polícia, mas a Direção Nacional da Judiciária não vê problemas. Do crime violento ao mais subtil, um terço da PJ já são mulheres. No SEF são quase metade.

Destaque fotográfico vai para o debate no Parlamento com o primeiro-ministro. Oposição ataca "negócio criativo" da EDP, Costa empurra para o Fisco, titula o DN.

Ainda na política: Estados de emergência beliscam limites da Constituição - mas ajudam Marcelo e Costa, é outro dos títulos de capa.

Outros títulos:

- Luís Graça pede que se avalie os efeitos da vacina. "Pode haver pessoas a proteger"

- Portugal livre de censura de Bruxelas nas reformas e no défice de 2021

- Ambientes rurais dominam as tendências do turismo

- Morreu Aida de Jesus, chef e uma das últimas falantes de patoá de Macau

- Investimento de sete milhões em Penacova transforma Mosteiro do Lorvão em novo hotel