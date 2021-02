A primeira página do DN desta quinta-feira

46% dos portugueses preveem país fechado até à Páscoa. É o resultado de mais uma sondagem DN, JN e TSF que faz esta quinta-feira manchete do DN.

Este período de restrições está a ser mais difícil de suportar do que o de março. Maioria das pessoas e dos partidos apontam falhas do governo na preparação da terceira vaga e o efeito na economia e no emprego é a principal preocupação.

Outro grande tema de capa é a renovação do Estado de Emergência. O Presidente da República enviou o decreto para a Assembleia e, apesar deste não incluir qualquer alteração normativa relativamente ao anterior, Marcelo pressiona para Costa libertar plano de desconfinamento. E insiste na Lei do Ruído, como titula o DN.

AInda quanto à pandemia: Vacina Segunda dose até 42 dias depois permite imunizar mais pessoas mais depressa.

Outros títulos:

- Os nomes, as listas, os planos para suceder a Gonçalo Reis à frente da RTP

- Metade das entidades públicas não sabe que efeito terá a covid nas suas contas

- Pequim reclama sucesso na erradicação da pobreza extrema

- Dispara a compra de máquinas de fitness e planos de exercício

- Jesus não sai, rejeita culpa na crise do Benfica e pede "buzinão de carinho"