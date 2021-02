A primeira página do DN desta quinta-feira

Tratamento israelita promete revolucionar o combate à covid-19. Chama-se EXO-CD24, é um medicamento de administração nasal e foi criado no hospital Ichilov, em Telavive. Conseguiu reverter os sintomas em doentes graves.

É esta a manchete do DN desta quinta-feira, mais uma arma no arsenal humano na luta contra o novo coronavírus, pois nem só de vacinas se faz o progresso nesta guerra.

Destaque fotográfico vai para a entrevista ao líder do PSD, a assinalar os seus três anos na liderança dos sociais-democratas. "O estilo do PSD não é gritar, as críticas têm de ser racionais", diz Rui Rio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste número pode ler ainda um artigo exclusivo de António Costa. Intitulado "Acelerar o futuro", aqui se traça a estratégia do primeiro-ministro para "pôr em marcha a bazuca" com "participação de todos".

Também os apoios aos pais em teletrabalho são notícia nesta primeira página. Governo antecipa-se a coligação negativa, titula o jornal. Pressionado por todos os partidos parlamentares, que hoje vão discutir o assunto na Assembleia da República, o governo altera o regime dos apoios aos pais forçados a ficar em casa por causa do encerramento das escolas.

Outros títulos:

- Défice comercial regressa oito anos depois. Excedente externo resiste

- Forças senegalesas expulsam rebeldes de Casamansa da floresta de Sikum

- Isaías. "No avião celebrámos com champanhe. Ainda hoje revejo o jogo com o Arsenal"