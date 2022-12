A primeira página do DN desta quiinta-feira

O caos que se vive no setor público da saúde faz nesta quinta-feira manchete no DN. Entidade Reguladora da Saúde já recebeu quase 90 mil queixas.

Reclamações até setembro estão perto do total do ano passado e mais de metade vem de Lisboa e Vale do Tejo. No SNS, longas esperas e burocracia são os maiores problemas, no privado é o preço. Xavier Barreto alerta para envelhecimento da população e falta de acesso à saúde. "É preciso investir em profissionais, equipamento e processos mais produtivos", diz o presidente da Associação de Administradores Hospitalares.

A imagem de "capa" vai para: Capital Europeia da Cultura. Évora recebe 29 milhões para mostrar o seu vagar.

Sublinha-se ainda:

"Operação Tempestade Perfeita". Mais seis funcionários superiores e 30 empresas investigados por alegada corrupção na Defesa

Europa a afundar-se na crise. Um país em recessão, oito a chegar lá e um balde de água gelada sobre Portugal

E no Especial Mundial

- Gonçalo Ramos. O feiticeiro de Olhão já tem lugar na história



- Marrocos avisa que jogará para ir à final

Outros títulos

Santos Silva chumba referendo. Eutanásia é votada amanhã, PSD insiste com recurso na AR

Terroristas detidos. Os "Cidadãos do Reich" e o aristocrata que queriam derrubar o governo alemão

Análise de Raúl M. Braga Pires. A República Democrática do Congo, o M23 e a lusofonia