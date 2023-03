A primeira página do DN desta quarta-feira

"Aumento de 1% no Estado tira até 12 euros a ordenados mais baixos." Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Governo terá de corrigir os primeiros cinco escalões das tabelas de retenção de IRS e elevar o teto da isenção de 762 para 770 euros para não penalizar a Função Pública com a nova subida salarial.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma receção de Marcelo Rebelo de Sousa a Aga Khan, líder da comunidade ismaelita, em 2018. Nesta terça-feira, o centro ismaili de Lisboa foi palco de um ataque que matou duas pessoas. Marcelo condena referências de PSD e Chega a "terrorismo".

Outros temas:

- Jornadas parlamentares do PS. Costa garante que "há uma maioria que respeita a Constituição".

- Mortalidade. Portugal passa a barreira das 120 mil mortes e não conseguirá baixar tão depressa.

- Helena Canhão. "Daqui a cinco anos, as Faculdades de Medicina estão na situação em que está agora o SNS", alerta presidente do Conselho das Escolas Médicas.

- Banco de Portugal. Receitas deixam de contar para o Orçamento de Estado nos próximos anos.

- Encontro. Cimeira pela Democracia de Biden arranca com críticas da China e da Rússia.

- Opinião de Manuel Pinho. Os tribunais e um "não" dito com convicção.