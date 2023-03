A primeira página do DN desta quarta-feira

Inflação dá folga de 3,2 mil milhões a Medina. Apoios podem ir até 2024. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Receita fiscal caída do céu dá para acomodar medidas do pacote energia e ainda chegar a défice de 0,6% neste ano, abaixo do previsto no Orçamento do Estado. Conselho das Finanças Públicas vê contas "mais ou menos bem encaminhadas". Apesar de muitos riscos e incertezas, dívida deve baixar mais do que dizia o OE. Governo insiste nas ajudas a que a Europa quer pôr fim.

A foto de primeira página vai para o recrutamento nas Forças Armadas. Há poucos candidatos e o caso na Marinha pode agravar a situação.

Destacam-se ainda mais duas notícias:

- Habitação. Marcelo lidera oposição a novas medidas, PS pede "equilíbrio"

- CEO de saída. Christine põe TAP a dar lucro 2 anos antes do previsto e sindicatos pedem fim dos cortes

Outros títulos

Crise na Educação. Reunião "sem tabus" vai discutir carreira docente

Drogas mais usadas. Cocaína, canábis e ecstasy são consumidas aos fins de semana

Hortas biológicas. Convento dos Capuchos volta a ser cultivado após 400 anos

Donika Gërvalla-Schwarz, ministra dos Negócios Estrangeiros kosovar: "Sérvia tem de ser séria na normalização de relações com o Kosovo"