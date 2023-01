A primeira página do DN desta quarta-feira

"TAP paga 8 milhões para travar greve e promete bónus por acordo de empresa". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Compromisso que permitiu cancelar a contestação dos tripulantes prevê "compensação extraordinária" para 2700 profissionais, sem as reduções previstas no plano de emergência.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o plano anticorrupção de Carlos Moedas na autarquia da capital: "Departamentos de transparência e auditoria vão hoje a votos".

Outros temas:

- Novo SEF. Salários na Agência de Migrações acima do que recebem polícias é violação do princípio da igualdade, alerta Bacelar Gouveia.

- Administração Pública. Mudanças nas equipas agitam Segurança Social de Évora e já há técnicos a sair.

- De Viana a Cascais. Professores marcham em defesa da escola pública e apelam a Marcelo.

- Guerra na Ucrânia. Zelensky faz limpeza no governo para afastar corruptos.

- Contrato de naming. Campo Pequeno agora é Sagres, o espetáculo continua.

- Prémios de cinema. Poucas, mas boas surpresas e uma curta a estrear Portugal nos Óscares.

- Too Good To Go. Caixa mágica evitou desperdício de 1100 toneladas de alimentos.