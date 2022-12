A primeira página do DN desta quarta-feira

"Chuva e vento vão continuar a causar estragos e Costa não fecha a porta à ajuda europeia". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Lisboa voltou a ficar debaixo de água e os problemas agravaram-se com a chuva extrema, fenómeno que será cada vez mais "intenso e frequente", avisa o IPMA. Temporal estendeu-se ao Alto Alentejo, com estradas danificadas. Primeiro-ministro admite recorrer ao Fundo de Solidariedade para fazer face à destruição.

Também em destaque nesta primeira página, a subida de tom da Oposição ao Governo. "Montenegro ataca teimosia do Governo na Saúde, Ventura aponta à Defesa".

Outros temas:

- Mais de um em cada quatro. Covid tornou os adolescentes mais infelizes.

- Sem solução. Ministros da Energia europeus não conseguem acordo para teto no preço do gás.

- Pacote financeiro. Castigo à Hungria acaba em dupla cedência: De Orbán e de Bruxelas.

- Mundial 2022. Sorriso de Messi coroa o sonho: Argentina é a primeira finalista.

- Pré-publicação: J.H. Andresen. A família, a empresa e o tempo.

- Opinião. Cármen Zita Monereo: O Mecenato Cultural como Instrumento de Comunicação.