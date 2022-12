A primeira página do DN desta quarta-feira

Suspeitos de corrupção. Antigo ministro da Defesa desvalorizou derrapagem e defendeu ex-diretor-geral. É esta a manchete do DN desta quarta-feira, relativa à investigação da PJ cujos detalhes foram conhecidos neste dia.

Estão detidos três anteriores dirigentes do ministério de Defesa Nacional, um deles ainda ao serviço como coordenador. Principal alvo é o ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, que ex-titular da pasta e atual titular dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, promoveu já depois de saber de suspeitas relacionadas com as obras do antigo Hospital Militar de Belém.

Mas o grande destaque desta primeira página vai para a goleada da seleção portuguesa à congénere suíça no Mundial: Portugal ganha 6-1 à Suíça e teve muita pressa para chegar aos quartos na noite de sonho de Gonçalo Ramos.

Sublinha-se ainda a notícia: Natal em risco. Novas greves na TAP podem afetar 1500 voos.

Outros títulos

Caos nas Urgências. Ministério quer "Via Verde" para centros de saúde o mais rápido possível em Lisboa

Modernização. Linha de Cascais dá primeiro passo para ficar ligada ao resto do país

Argentina. Cristina Kirchner condenada a seis anos de prisão por corrupção

Literatura. "Cada povo tem o seu Cervantes ou Shakespeare, a América Latina também tem o seu. Mas qual?"