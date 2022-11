A primeira página do DN desta quarta-feira

A remodelação governamental faz manchete do DN esta quarta-feira. Costa puxa a si homem forte das Finanças e renova equipa da economia, é o título.

Governo volta a mexer. Em vésperas de um ano que se prevê difícil, com arrefecimento económico e restrições a pesar sobre famílias e empresas, primeiro-ministro chama Mendonça Mendes para seu adjunto e obriga Medina a remodelar as Finanças. Na Economia, Costa Silva vence o braço-de-ferro criado com ideia de corte transversal de IRC e substitui secretários de Estado herdados de Siza Vieira.

A foto desta primeira página vai para o novo aeroporto de Lisboa, isto após um dia em que o ministro das infraestruturas esteve na conferência "Novo Aeroporto, Tempo de decidir", e em que foi mostrado ao público o projeto do que poderá ser uma solução na zona de Santarém:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Pedro Nuno Santos: "Não cabem mais aviões na Portela"

- Magellan 500. Primeira de cinco fases do aeroporto em Santarém custa mil milhões

E no Especial Mundial: Troca de funções com Bernardo Silva deu asas a Bruno Fernandes.

Outras notícias

Lisboa 2023. PS viabiliza segundo orçamento de Moedas, mas chumba isenção de IMT para jovens

Previdência. Corte nas pensões antecipadas baixa para 13,8% e idade da reforma fica em 66 anos e 4 meses

VIH e sida. Portugal continua a ser dos países com mais casos na Europa Ocidental

Amadora-Sintra e Almada. "Sem condições", em 24 horas demitem-se os chefes da Urgência de dois hospitais

China. Falhanço da estratégia "covid zero" deixa regime em encruzilhada

Streaming. Willow, a fantasia dos Anos 80 renasce em série