A primeira página do DN desta quarta-feira

"Taxar lucros para pagar pensões é uma hipótese em estudo". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Mariana Trigo Pereira lidera peritos que vão pensar a Previdência. Subir descontos e incentivar poupança dos contribuintes são outras ideias analisadas na nova Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, para ajudar a pagar reformas futuras. Conclusões chegam ao Governo até julho de 2023.

Em destaque nesta primeira página está também a antecipação do debate do Estado da Nação, esta quarta-feira no Parlamento. "O País Rosa e o dos outros" é um dossier de quatro páginas que inclui a análise setorial do país por oito protagonistas da sociedade.

Outros temas:

- Pós-covid, calor e envelhecimento fazem 60 mortos a mais por dia.

- Investimento estrangeiro vai gerar o triplo do emprego criado em 2019.

- Simplex. Mudar a morada sem stress e outras 47 medidas para descomplicar os serviços públicos.

- Patrícia Gilvaz. Deputada da IL diz que ser jovem a "descredibiliza" no Parlamento .

- Cidades. Porto revê interface de transportes, Lisboa tem 40 milhões para reabilitar bairros.

- Francisco Conceição sai. Pinto da Costa em silêncio.

- Sem garrafas. SuperBock traz inovação à sidra.

- 1930-2022: Morreu Maria de Lourdes Modesto, diva e bíblia da cozinha portuguesa.