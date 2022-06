A primeira página do DN desta quarta-feira

"Quero fazer de Lisboa uma praça financeira para a economia do mar". Esta é a manchete do Diário de Notícias. Em entrevista ao nosso jornal, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, revela como serão aplicados os milhões da bazuca e do PT 2030. Avança que no final do mês a capital vai receber 4000 empresários focados em investir na economia azul e que é preciso "um choque" para aproveitar o potencial. Admite ainda que o Governo pode ter de ir mais longe nas ajudas para fazer frente à crise dos cereais e da energia.

Também em destaque nesta primeira página, o jogo 100 de Fernando Santos à frente da seleção. "Números e troféus coroam o filósofo positivista".

Outros temas:

- Expor menores a violência doméstica. IL e BE querem que seja crime com pena até cinco anos.

- Covid-19 e apoios sociais. Municípios à espera de solução para poderem receber 260 milhões.

- Questionário de Proust. Pedro Portugal Gaspar: "Afonso de Albuquerque e Napoleão são os meus heróis da vida real".

- Ranking. Lisboa continua a ser rainha em negócios, turismo e trabalho.

- Colaborações acumuladas em exclusividade. Afinal, ainda não há decisão no caso Mortágua.

- Cineasta Anne Fontaine. "Os atores mais conhecidos são mais frágeis".