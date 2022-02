A primeira página do DN desta quarta-feira

Procura de ouro e prata sobe 28,6%, à boleia de turismo, batizados e casamentos. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Setembro foi o melhor mês de sempre, com ourives nacionais a certificarem 4,5 milhões de peças de joalharia em 2021. Investimento em metais preciosos também ajuda a suportar crescimento do negócio.

O jogo da Liga dos Campeões em Alvalade é o destaque de foto. Sporting goleado praticamente fora da Champions.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para a série Reinventar Portugal 2022-2026, neste dia com Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria: "É fundamental alterar a designação dos institutos para universidades politécnicas".

E também para, nas legislativas: Governo e Parlamento só daqui a três semanas. Em resposta a recurso do Volt, o Tribunal Constitucional determinou a anulação da votação no círculo emigrante da Europa, impondo a repetição de eleições. Em causa está a atribuição de dois mandatos no Parlamento.

E ainda...

. Maria da Graça Carvalho. Igualdade: as mulheres como agentes de mudança

. Joana Ribeiro. A atriz com um "rosto superinteressante" que encantou Adam Driver

. Sónia Falcão. "Precisamos de criar mais ídolos e exemplos que as jovens queiram seguir"

Outros títulos

Infarmed. Máscaras, testes, isolamento e certificados: o que se discute e o que poderá mudar

OE 2021. Governo só deixou escapar 6% dos impostos em moratória

PSD. Distritais querem mudança de líder "o mais rapidamente possível"

Politólogos. "Costa tem todo o interesse em não governar sozinho e em dar protagonismo

ao Presidente"

Tensão na Ucrânia. Após "retirada parcial das tropas russas", Putin diz querer negociar, mas a ameaça permanece