A primeira página do DN desta quarta-feira

"Dívida pública só volta aos níveis pré-pandemia no final da legislatura". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Sobe a pressão para ter défices muito baixos ou excedente, com linhas vermelhas de Bruxelas a regressar em 2023 e rácios de dívida dos mais altos da Europa.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a tentativa falhada de golpe de Estado na Guiné-Bissau. "Houve muitos mortos, mas eu estou bem", reagiu o presidente Sissoco Embaló, após várias horas de tensão.

Também em foco, o título atribuído pelo governo japonês ao chef Paulo Morais, que é o primeiro português Embaixador da Gastronomia Japonesa.

E ainda um Especial Legislativas:

- Esquerda. Líder do BE sob fogo, Livre quer unir esforços.

- Novas entradas. Quase um terço dos deputados estreia-se no Parlamento.

- Iniciativa Liberal vs. Chega: É muito mais o que divide a direita do que aquilo que a pode unir.

- Rio de saída. PSD pede "reflexão", Malheiro avança com apoio a Montenegro.