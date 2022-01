A primeira página do DN desta quarta-feira

Defesa. Candidaturas continuam a cair e só a Força Aérea resiste. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Portugal perdeu um terço dos militares numa década e o último ano piorou o cenário, com a pandemia a adiar programa para atrair jovens aos ramos. Cada oficial já não tem sequer dois praças para comandar. Em 2012 havia 38 mil no ativo, mais 10 mil do que hoje..

Destaque fotográfico vai para a reportagem: Hotel Timor. Onde se come pastel de nata em Díli.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Relevo ainda para:

- Desigualdade. Um quarto das famílias em Portugal concentra quase metade dos rendimentos

- Figueira da Foz. Santana Lopes avança com reabilitação do Mosteiro de Seiça

- Psiquiatra explica. "Empatia com pais de uma criança que morre não passa por opinar nas redes sociais"

Outros títulos

Carlos Moedas no 10.º aniversário do Dinheiro Vivo: "O país precisa de Fazedores que inovem"

Serviços. Crise não trava apetite por formação para turismo

Legislativas. O debate em que o negacionismo mostrou a cara e ofuscou os outros candidatos

Reinventar Portugal. Ana Rita Cavaco, bastonária dos enfermeiros: "Que o PRR não sirva para os amigos de sempre encherem os bolsos"

Comissão, BCE e PE liderados por mulheres. Metsola põe Malta na liderança do Parlamento Europeu