A primeira página do DN desta quarta-feira

"Ambiente. Governo usou 4,5 milhões no apoio à compra de bicicletas e elétricos, mas há 200 candidatos ainda à espera". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Estão fechadas as contas do Fundo Ambiental, mas há ainda 100 mil euros por atribuir e centenas de processos a aguardar luz verde ou elementos adicionais.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. O dirigente comunista interrompe a campanha eleitoral para ser operado de urgência. "Jerónimo fora pode acelerar mudança, mas não tira votos ao PCP".

Também em foco, o plano de vacinação contra a covid-19. "Vacinação prolongada. Infetados têm de esperar até ao verão para tomar nova dose".

Outros temas:

- Vistos gold. País perdeu um terço dos investidores e do dinheiro desde 2019.

- Diplomacia. Nato vs. Rússia: diálogo sem espaço de manobra.

- NBA. "Valeu a pena". Os sacrifícios de Neemias foram compensados com os primeiros pontos.

- Regionalização: Portugal é um dos países mais centralizados. E um dos menos desenvolvidos.

- Portugal 2022. Gonçalo Soares da Costa: "Escalada de preços das casas é obstáculo sério à natalidade".