A primeira página do DN desta quarta-feira

"Inverno salvo pela vigilância e vacinação". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Uma equipa do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que analisa a evolução da pandemia a longo prazo, revela que a situação é bem diferente da que vivíamos há um ano.

Os especialistas estimam que Portugal possa atingir 2500 casos diários e 20 mortes na época das festas de fim de ano, mas essa probabilidade é baixa. Vírus não despertará cuidados mais urgentes desde que, avisam, se mantenha a proteção e se avance rapidamente com a inoculação da terceira dose nos maiores de 65 anos e profissionais de saúde.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Raul Martins, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, que alerta: "O Turismo precisa de apoios para passar o período de dezembro a fevereiro".

Outros temas:

- PSD a votos. Rio prepara campanha das legislativas empenhado em "ações políticas de oposição ao PS". Rangel reage: "Fico contente por vê-lo finalmente a fazer oposição".

- Geringonça. BE e PCP contra maioria absoluta, que reforçará "intransigência" de Costa.

- Guillermo Fariñas. "Cuba não tem governo, tem uma junta militar que exerce o poder com violência"

- Crise dos combustíveis. Exportações da Galp e demais petrolíferas vivem o melhor período em 11 anos.

- Fenómenos das redes sociais. Já há crianças a falar só português do Brasil

- Futsal. Ricardinho em lágrimas no adeus à seleção.

- David Carreira. "O potencial do digital para expandir a música em português é imenso".

- Créditos fiscais. Estado pode fechar este ano com fatia de 5,7% do capital do Novo Banco