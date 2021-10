A primeira página do DN desta quarta-feira

"Orçamento pode sobreviver sem ser votado". Esta é a manchete do Diário de Notícias nesta quarta-feira e foca o grande tema que domina a vida do país por estes dias: o espetro de chumbo ao Orçamento do Estado, cuja votação está agendada para esta quarta-feira na Assembleia da República. Há, no entanto, um truque que pode permitir a António Costa ver a sua proposta seguir em frente sem que BE, PCP e PEV tenham de recuar no chumbo.

Enquanto isso, UTAO e CFP veem Orçamento do Estado com "pouca ambição" e "grande dependência da UE". A agência de rating Fitch diz que está a seguir "de muito perto" movimentações políticas em Portugal.

Também em destaque nesta edição, a redução do défice anunciada pelo ministro das Finanças João Leão, a segunda maior desde início da pandemia.

O Orçamento do Açores está em risco, após a Iniciativa Liberal ameaçar votar contra, o que pode precipitar eleição regional.

Outros temas:

- Alemanha. Um Bundestag mais diverso e com Merkel a assistir da bancada

- Turismo. Plataforma eDreams investe no Porto e quer contratar

- Turquia. Uma aldeia submersa e um templo anterior às Pirâmides

- Vanessa Fernandes. "Tive de pedir ajuda para não me destruir"

- Raio-x. Ciência "abre" cartas secretas de Maria Antonieta e reescreve capítulo da História