A primeira página do DN desta quarta-feira

A manchete do DN desta quarta-feira é dedicada ao Orçamento do Estado: Medidas do BE para repor pensões cortadas custam 200 milhões.

Proposta para que a Segurança Social recalcule reformas de carreiras longas e profissões de desgaste rápido, para que voltem aos parâmetros pré-troika, é um dos temas que estão a gerar impasse nas negociações para viabilização do OE 2022. Bloco insiste em nove pontos que passam também pelas carreiras na saúde e pela reversão de leis do trabalho alteradas no governo de Passos Coelho.

A imagem de capa vai para Aristides de Sousa Mendes. "Curvamo-nos, eternamente gratos", disse Marcelo.

Portugal dá honras de Panteão a herói que salvou milhares de refugiados na Segunda Guerra Mundial, 67 anos depois de morrer na miséria.

Destaque ainda para a entrevista a Martínez-Almeida. Alcaide de Madrid veio a Lisboa apoiar Moedas e assegura: "Casado será o próximo líder do governo espanhol".

Outros títulos:

- Eleições. Rio vai enfrentar Rangel para levar o PSD às legislativas

- Crime. PJ lançou policial com casos a sério, escritos por quem os viveu e investigou

- Cinema. "DocLisboa vai ser uma festa" até dia 31

- Champions. Da goleada inédita do Sporting ao desempenho heroico do FC Porto