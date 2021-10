A primeira página do DN desta quarta-feira

A análise detalhada à proposta do OE2022 e a negociação política faz manchete do DN esta quarta-feira. Orçamento do Estado sob tensão. PCP e BE esticam a corda é o título para um extenso trabalho que tem os destaques:

- Eficiência do Estado. Metade do corte nas "gorduras" públicas virá da saúde

- IRS para as famílias. Escalões novos dão mais a quem recebe 5 mil euros

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Veja as simulações. Maior fatia é para quem ganha 1500 euros

- Médicos e enfermeiros. Medidas para o setor são "poucochinho"

- Economia. Sem apoios pós-pandemia, governo deixa empresas sem chão, com receitas a menos e custos acrescidos

- Transportes. Alívio da dívida permite à CP comprar comboios. Leão procura receita recorde no IUC e renova contribuição extraordinária sobre EDP, Galp e REN.

Mas não há apenas Orçamento do Estado nesta edição do DN.

Na foto de capa, entrevista a Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, que garante: "Não olhamos para a China como um inimigo".

E os outros títulos:

- Lisboa. Troca de pastas em curso. Medina sai para "facilitar" próximo mandato

- Segurança. Extinção do SEF. Todos os pareceres pedidos pelo Parlamento são contra

- Mundial 2022. Mais uma final ganha com três golos, em cinco, do rei Ronaldo

- João van Zeller. Young Johnny regressa à escrita numa viagem entre Lisboa e Luanda dos anos 60