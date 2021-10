A primeira página do DN desta quarta-feira

Entrevista a Luís de Sousa, Investigador da Universidade de Lisboa, faz esta quarta-feira a manchete do DN: "Por interesses políticos, as Leis anticorrupção ficam sempre pelos mínimos"

Um dos maiores estudiosos do crime de colarinho branco, o especialista diz que Portugal está entre os melhores do mundo a aprovar leis, mas depois não as aplica. Aponta a falta de especialização na justiça e nas entidades fiscalizadoras como fragilidades e garante que ninguém tem vontade real de atacar o problema. E deixa alertas sobre portas giratórias que levam governantes ao setor privado e gestores ao público sem filtros.

Na foto: "Gosto de estar vivo". O segredo de Carlos, um dos 5 mil portugueses com mais de 100 anos.

Destaque ainda para Marcelo, Medina e Moedas juntos para celebrar o 5 de outubro. PR insiste que não se pode perder "ocasião única e irrepetível" dos fundos. Autarca de Lisboa promete transição suave da liderança para o sucessor, seu convidado na cerimónia da República.

Outros títulos:

- Bebidas. Carga fiscal portuguesa ameaça levar empresas a fugir para Espanha

- União Brasil. Direita cria maior partido do país para enfrentar Lula e Bolsonaro

- Arsène Wenger. "FIFA está a testar tecnologia para ajudar VAR no fora de jogo" e quer "Mundial a cada dois anos"

- Windows 11. Chegou o novo sistema e traz alguns segredos mal escondidos