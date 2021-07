A primeira página do DN desta quarta-feira

Migracões. Nunca houve tantos a obter a nacionalidade portuguesa. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Mais de 149 mil passaram a ter o cartão de cidadão nacional em 2020 e, nos primeiros meses deste ano, já foram 56 mil. Fruto da intensificação dos fluxos migratórios e das alterações à lei. Em primeiro lugar estão os naturais do Brasil, seguidos dos oriundos de Israel.

A foto de capa vai para Simone Biles. Desistiu em nome da saúde mental.

Grande relevo ainda para: Mistério da casa abandonada da EDP no Jamor e do sem-abrigo que sai de lá neste dia

Outros títulos:

- Salimo Abdula. "Sem o alinhamento do setor político da CPLP com o setor empresarial as coisas ficam coxas"

- Infarmed. Vacinação e um Marcelo otimista pressionam Costa a aliviar medidas

- Eutanásia, corrupção, teletrabalho. A agenda parlamentar de um outono quente

- TSU. Governo quer reavaliar verbas da taxa destinadas à formação