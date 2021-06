A primeira página do DN desta quarta-feira

"Entrada Livre. Espanha recua e pede desculpa a Portugal". A manchete do DN desta quarta-feira dá conta do recuo espanhol na exigência de teste negativo à covid-19 nas fronteiras terrestres com Portugal. Governo de Pedro Sánchez assumiu o erro e repõe hoje as normas de circulação nas fronteiras.

Também em destaque nesta primeira página: "Energia e Tecnologia. Como Sines se tornou âncora de investimento".

Outros títulos:

-10 milhões/ano para o turismo. Portugal aposta nas redes sociais.

- Despesa. Investimento público em Portugal foi o mais baixo do euro.

- PS/Porto. Costa desata nó nas guerras locais com governante desconhecido.

- Prisão perpétua. Sentença do carniceiro da Bósnia encerra o ciclo.

- Paulo Futre. "O Rúben é fantástico. Foi o verdadeiro diretor de comunicação do Sporting"