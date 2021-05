A primeira página do DN desta quarta-feira

"SEF só pode ser extinto com aprovação dos deputados". A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira dá conta de um parecer do constitucionalista Jorge Miranda, considerado o "pai" da Constituição, e que vem reforçar a posição dos inspetores do SEF e da maioria dos partidos de oposição.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está um retrato de D. Maria II. "Uma exposição dá a conhecer a carioca que atravessou o Atlântico para ser rainha de Portugal."

- Pandemia levou mais de 174 mil empregos entre salários mais baixos

- Rui Rio tenta passar à margem do Chega na convenção dos partidos "à direita do PS"

- Nuno Vasco Lopes. "O papel das farmácias na pandemia foi altamente valorizado pelas pessoas".

- Plano de combate covid acelera testagem nos mais jovens da capital

- Portugal perde por ano 500 milhões em IRC com "concorrência fiscal"

- Síria destruída pela guerra vai a votos para reforçar Assad