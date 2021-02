A primeira página do DN desta quarta-feira

A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira é dedicada a uma área da medicina fundamental no combate à pandemia, mas que não está a correr da melhor forma.

Razia de chumbos no Internato Médico de Saúde Pública, é o título de primeira página, refletindo o facto de a maioria dos candidatos a exame na segunda época de 2020 ter chumbado.

Ricardo Mexia, presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública, espera que "não seja a fatura a pagar pelos internos, que têm estado a trabalhar em força no olho do furacão, sem tempo para se preparem".

Segundo grande tema de capa é a entrevista a Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa: "Nas avaliações é importante regressar ao presencial. Não há modelo

incólume à fraude".

A reitora aponta falhas ao plano de vacinação, à decisão "tardia" de fechar escolas e à ausência de planeamento para o ensino online. Lamenta que o governo pense só "no curto prazo", mas, ainda assim, dá-lhe uma nota de 14 valores.

Ainda quanto à pandemia, o DN traz outros títulos:

- Número de clínicos em dezembro era menor do que no início da pandemia. Há porém mais 3 mil enfermeiros. Número de funcionários públicos teve a maior subida desde 2015.

- Covid acaba com os segundos empregos. Há menos 16,2% de portugueses com mais do que uma fonte de rendimento do que há um ano.

- Bazuca com menos empréstimos e mais trabalho. Emprego, transformação energética e digital nas prioridades do Executivo para o Plano de Recuperação e Resiliência.

- Livrarias que só vendem livros são as únicas que não podem abrir. Só estão autorizadas a desconfinar as que vendem artigos de papelaria ou eletrónica, além de livros.

Outros títulos deste número:

- Professores apelam a apagão de 15 minutos diários nas aulas à distância.

- 1924-2021 Carmen Dolores. A grande senhora do teatro

- Presidenciais Brasil 2022 sem centro-direita

- Ronaldo volta hoje ao Dragão - onde costuma marcar